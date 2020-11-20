Kayseri'de kaza! Araç dükkanda içeri girdi, yedi yaralı var

Doğuş Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 FE 684 plakalı otomobil ile 38 US 911 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yakındaki boş bir dükkana girdi.

Kazada otomobillerde bulunan Harun Bilekci, Soner Can Özdemir, Metehan Özdemir, Ramazan Karataş, Halil Bilekci, Furkan Akkaya ve Volkan Özer yaralandı.

Kazanın ardından taraflar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.