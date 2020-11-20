MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de kaza! Araç dükkanda içeri girdi, yedi yaralı var
GeriGündem Kayseri'de kaza! Araç dükkanda içeri girdi, yedi yaralı var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 01:50 | Son Güncelleme:

Kayseri'de kaza! Araç dükkanda içeri girdi, yedi yaralı var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de kaza! Araç dükkanda içeri girdi, yedi yaralı var
Abone Olgoogle-news

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki dükkandan içeri girerken, kazada yedi kişi yaralandı.

Doğuş Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 FE 684 plakalı otomobil ile 38 US 911 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yakındaki boş bir dükkana girdi.

Kazada otomobillerde bulunan Harun Bilekci, Soner Can Özdemir, Metehan Özdemir, Ramazan Karataş, Halil Bilekci, Furkan Akkaya ve Volkan Özer yaralandı.

Kayseride kaza Araç dükkanda içeri girdi, yedi yaralı var

Kazanın ardından taraflar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kayseride kaza Araç dükkanda içeri girdi, yedi yaralı var

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle