Kayseri'de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu

Pınarbaşı ilçesi Methiye Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan İ.Ç., dün saat 10.00 sıralarında, telefonunu bırakıp evden ayrıldı. Uzun süre eve gelmeyen İ.Ç. için endişelenen ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yesevi Arama Kurtarma gönüllülerinin de katıldığı arama çalışmalarında ekipler, geç saatlere kadar sürdürülen çalışmalardan sonuç alamadı. Ekipler, sabah erken saatlerde arama çalışmalarına devam etti.