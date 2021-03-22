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Gündem
Harun Reşit SEBREST/ KAYSERİ,(DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Kayseri'de kargo paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı

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Kayseri'de kargo paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı

KAYSERİ'de kargo firmasına gelen paketin içinde 1 kilo 817 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseride kargo paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan Kayseri'ye kargoyla uyuşturucu gönderildiğini tespit etti. Kargo paketini teslim alan polis, 1 kilo 817 gram metamfetamin ele geçirdi. Kargoyu teslim almaya gelen T.K. ile beraberindeki Ö.G., M.B., H.K. ve M.B. Kayseri'de, kargoyu gönderen M.K. ise Van'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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