Kayseri'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kayseri'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca, kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen Erciyes Dağı, kendine hayran bıraktı.