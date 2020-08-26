Kayseri’de kanser hastası kişi oturduğu bankta ölü bulundu

Olay, Melikgazi ilçesindeki bir parkta meydana geldi. Kanser hastası olan İsmail M.’yi bankta hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail M’nin öldüğünü belirledi. Olayı öğrenen İsmail M’nin yakınları parka gelerek, gözyaşı döktü. Hastalığı nedeniyle öldüğü öğrenilen İsmail M’nin cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.