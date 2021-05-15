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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.05.2021 - 00:14 | Son Güncelleme:

Kayseri'de kanlı tartışma! 5 yaralı

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Kayseri'de kanlı tartışma! 5 yaralı

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sularında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokaktaki 4 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, 8 kişi evde oturduğu sırada husumetli oldukları öğrenilen 4 kişi konuşmak için eve geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada evde bulunan M.Ç., A.I., O.A., Ş.A. ve A.O.G. tabanca ve tüfekle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevrede bulanan hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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