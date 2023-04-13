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Kayseri'de kaçakçılara darbe: 15 kişi yakalandı

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#Kayseri#Kaçakçılık Operasyonu#Kaçak Akaryakıt
Kayseride kaçakçılara darbe: 15 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 18:40

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 15 kişi yakalanırken, binlerce litre kaçak akaryakıt, kaçak sigaralar ve cep telefonları ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-13 Nisan arasında kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi. Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan yapılan aramalarda ise 17 bin 857 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 300 paket kaçak sigara, 60 adet elektronik sigara, 17 adet cep telefonu ve 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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#Kayseri#Kaçakçılık Operasyonu#Kaçak Akaryakıt

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