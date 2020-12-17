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KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

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Kayseri'de kaçak sigara operasyonu
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda makaron ve ve boş sigara paketi ele geçirilirken olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; internet üzerinden kaçak sigara satışı yapan Suriye uyruklu T.E.'nin evinde ve aracında yapılan arama sonucunda; bin 446 paket boş makaron, 336 paket içi tütün dolu makaron, 17 kilo kıyılmış tütün, 4 bin 600 adet boş sigara paketi, paketlemede kullanılan 10 kilogram şeffaf poşet ve 2 adet terazi ele geçirildi. Olayla ilgili T.E. gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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