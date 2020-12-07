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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Kayseri’de kaçak saka avlayan 2 kişiye 14 bin lira ceza

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Kayseri’de kaçak saka avlayan 2 kişiye 14 bin lira ceza
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KAYSERİ'de, kaçak saka kuşu avlayan 2 kişiye toplam 14 bin 818 TL para cezası uygulandı.

Kayseri’de kaçak saka avlayan 2 kişiye 14 bin lira ceza
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde kaçak avcılığa yönelik çalışmalar kapsamında, Kocasinan ilçesi Boyacı Mahallesi yakınlarında 2 kişinin kaçak saka kuşu avladığını belirledi. Kaçak avcılar, ekiplerin baskını sonucu suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada, 2 adet tel kafes, 1 adet kuş yakalama ağı, canlı mühre olarak kullanılan 7 adet saka kuşu, 1 adet ses cihazı ve kablolarına el konuldu. Kaçak avlanan 2 kişiye toplam 14 bin 818 TL para cezası uygulandı. Sağ ele geçirilen saka kuşları ise, veteriner hekim tarafından kontrol edilerek, yeniden doğaya bırakıldı.   

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