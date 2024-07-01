Kayseri'de çocuğa istismar iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi

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Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette Suriye uyruklu İ.A'nın (26) amcasının kızı 7 yaşındaki Suriyeli M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine yaşanan olaylarla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği, "Mağdur ve ailenin sağlığını korumak, hadise sonrası artan toplumsal olayların önüne geçebilmek amacıyla, yaşanan toplumsal olayları ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzer yayınların yapılmasının soruşturma evresi tamamlanana kadar yasaklanmasını" kararlaştırdı.

Hakimlik, soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı da verdi.

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Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı. İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmıştı.

BAKANLIKTAN KAYSERİ'DEKİ TACİZ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.