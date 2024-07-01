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Kayseri'de istismar iddiası sonrası çıkan olaylar... Bakan Yerlikaya: 67 kişi gözaltına alındı

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#Kayseri#Ali Yerlikaya#Polis
Kayseride istismar iddiası sonrası çıkan olaylar... Bakan Yerlikaya: 67 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 13:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylarla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00’dan sonra dağılmıştır.' dedi.

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Bakan Yerlikaya, dün akşam Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiasının ardından çıkan olaylar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'dan sonra dağılmıştır" dedi.

 

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Kayseride istismar iddiası sonrası çıkan olaylar... Bakan Yerlikaya: 67 kişi gözaltına alındı

'YABANCI DÜŞMANLIĞINA MÜSAADE EDEMEYİZ'

Yerlikaya, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, aziz milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz" açıklamasında bulundu.

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#Kayseri#Ali Yerlikaya#Polis

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