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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

Kayseri'de iş yerinde panik

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Kayseri'de iş yerinde panik

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Gevhernesibe Mahallesi Kurşunlu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki tavuk eti satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Patlama seslerini duyan taksicilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kayseride iş yerinde panik

Ekipler, kapısını kırarak içeri girdikleri iş yerindeki yangını, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

İş yeri, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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