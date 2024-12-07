Kayseri'de iş insanı Ali Rıza Özderici'ye veda

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Hayırsever iş insanı Ali Rıza Özderici, dün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Özderici'nin cenazesi Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Mehmet Özhaseki, ilçe belediye başkanları, il başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İş insanı Özderici, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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ALİ RIZA ÖZDERİCİ KİMDİR?

1926 yılında Ürgüp'te dünyaya geldi. Ali Rıza Özderici, 1949 yılında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde demir madenciliğine özel sektörde atıldı. Kurduğu firma, 1980 yılına kadar Türkiye’nin en büyük özel sektör demir madenciliği üreticisi haline geldi. Özderici, bu başarılarıyla milli ekonomiye önemli bir katkı sağladı ve ülke sanayisinin gelişimine öncülük etti. 2015 yılında, eşi Besime Özderici ile birlikte, hayır işlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Özderici Vakfı’nı kurmuştur. Vakıf, toplum hizmetleri ve sürdürülebilir projelerle ülkeye katkıda bulunmayı sürdürmüştür.