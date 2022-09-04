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Kayseri'de 'intikam' cinayeti! Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürdü

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#Kayseri#Melikgazi#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 21:15

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurarak öldürdü.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda B.B., 38 LC 293 plakalı aracında bulunan H.K.'ya ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

OĞLUNU ÖLDÜREN ŞAHSIN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Ekipler, yaptıkları çalışmada B.B.'nin 17 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Y.E.B.'nin babası olduğu, cinayete kurban giden H.K.'nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.'nın ağabeyi olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Melikgazi#Cinayet

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