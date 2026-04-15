Kayseri’de iki grup arasında ‘laf atma’ kavgası: 4 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Bahçıvan Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında iddiaya göre ‘laf atma’ meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma tüfek, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer Faruk D. ile Mustafa E. av tüfeğiyle vurularak, Şükrü G. bıçaklanarak, Dursun G. ise sopayla darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.