×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri’de iki grup arasında ‘laf atma’ kavgası: 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 01:54

Kayseri’de iki grup arasında ‘laf atma’ meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen av tüfeği, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Bahçıvan Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında iddiaya göre ‘laf atma’ meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma tüfek, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer Faruk D. ile Mustafa E. av tüfeğiyle vurularak, Şükrü G. bıçaklanarak, Dursun G. ise sopayla darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BAKMADAN GEÇME!