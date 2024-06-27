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Kayseri'de iğrenç olay! Kar maskesi takıp zihinsel engelli kadını takip ederek cinsel saldırıda bulundu

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#Kayseri#Cinsel Saldırı#Kar Maskesi
Kayseride iğrenç olay Kar maskesi takıp zihinsel engelli kadını takip ederek cinsel saldırıda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 10:23

Kayseri'de kar maskesi takan M.K. (56), takip ettiği zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu. 70 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüpheli M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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Kayseri'de kar maskesi takan M.K. (56) takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından; şahsı yakalamak için özel ekip kuruldu.

70 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

70 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüphelinin adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler M.K.'yi saldırı sırasında kullandığı kar maskesi ile yakalayarak gözaltına aldı. İğrenç olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü.

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#Kayseri#Cinsel Saldırı#Kar Maskesi

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