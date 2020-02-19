KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2020 - 15:02,
Kayseri'de HTŞ operasyonu
Kayseri'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 2 Suriye uyruklu gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kocasinan Jandarma Komutanlığı tarafından HTŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 Suriye uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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