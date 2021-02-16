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Gündem
KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Kayseri'de hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı

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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı
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KAYSERİ'de 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseride hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı
Jandarma ekipleri, son 2 ayda Melikgazi ve Talas ilçelerinde gerçekleşen 8 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası ve parmak izleri üzerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin İ.D. ve kardeşi E.D. olduğunu belirledi. İki şüpheli, hırsızlıkta kullandıkları otomobilde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D. tutuklanırken, kardeşi E.D. (15) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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