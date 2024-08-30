Çoban fark edince çalışma başlatılmıştı! Kayseri'de heyecan veren keşif: Tam 8 milyon yıllık... 'İlk kez böyle bütün halde bulduk'

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Kocasinan ilçesinde çobanlık yapan Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında kemik parçası buldu. Burada alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile bölgede kazı çalışması başlatıldı. Bu kapsamda başlatılan kazılar, 6 yıldır sürüyor.

Bu yıl kazı çalışmaları mayıs ayında başlarken, bölgede 7,5-8 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen domuz kafatası bulundu. Alçı ceket yöntemi ile toprak altından çıkarılan fosil, Kayseri Bilim Merkezi Laboratuvarı'na getirildi.

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'GÜNÜMÜZ DOMUZLARINA HİÇ BENZEMİYOR'

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "İlk kez böyle bütün halde bulduk. Şimdi domuz deyince de böyle basitmiş gibi geliyor. Ama bu canlı günümüz domuzlarına hiç benzemiyor. Hatta dev domuz olarak da nitelendiriyoruz.

Boyutları günümüz domuzlarından oldukça farklı ve iri bir canlı. Zaten aynen fili ayaklandırdığımız gibi bir süre sonra bu domuzu da ayaklandıracağız. O zaman daha net bir şekilde nasıl bir canlı olduğunu göreceksiniz. Bu kadar bütünlükte tam kafatasının çıkması, bizim için çok önemli" dedi.

'BUNLAR DOĞAL MİRASLARIMIZ'

Kazı çalışmalarında bulunan domuz kafatasının ilk kez bulunduğuna vurgu yapan Başoğlu, "Bu fosil de Geç Miyosen dönemine ait. 7,5- 8 milyon öncesi diye niteleyebiliriz. Mayıs ayı gibi alanda çalışma yapmaya başladık. Fakat 20-25 gündür bütün halde çıkarabilmek için bu fosil üzerinde çalışıyoruz. Sonunda çıkardık, zaten alçı ceket yöntemiyle çıkardık.

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Önce etrafını bir açtık, sonra alçıladık. Alçıya alarak kesekle çıkardık, getirdik. Şimdi burada temizlendi ve onarım aşamaları gerçekleştirilecek. Böyle güzel örnekler çıkınca, biz daha çok hevesleniyoruz. Daha böyle şevkle çalışıyoruz. Bunlar, doğal miraslarımız. Bu alana katkıda bulunduğumuz için de ekip olarak gurur duyuyoruz. Bugüne kadar bine yakın çıkan fosilimiz var" diye konuştu.