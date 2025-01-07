Kayseri'de hayatını kaybeden Rus turistin cenazesi ülkesine gönderildi

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Rus turist Tımofeı Gubskıı, ailesi ile birlikte kayak yapmak için 4 Ocak'ta Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. Gubskıı, dün öğle saatlerinde Develi Kapı'da pist dışında kayak yapmaya başladı.

Erciyes'in yaklaşık 2 bin 300 rakımında kayak yapan Gubskıı, iniş sırasında dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Erciyes A.Ş. pist görevlileri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gubskıı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Rus turist, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gubskıı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderildi.

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