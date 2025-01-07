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Kayseri'de hayatını kaybeden Rus turistin cenazesi ülkesine gönderildi

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#Kayseri#Erciyes#Kayak
Kayseride hayatını kaybeden Rus turistin cenazesi ülkesine gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 16:51

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışında kayak yaparken dengesini kaybedip hayatını kaybeden Rus turist Tımofeı Gubskıı’nın (15) cenazesi ülkesine gönderildi.

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Rus turist Tımofeı Gubskıı, ailesi ile birlikte kayak yapmak için 4 Ocak'ta Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. Gubskıı, dün öğle saatlerinde Develi Kapı'da pist dışında kayak yapmaya başladı.

Kayseride hayatını kaybeden Rus turistin cenazesi ülkesine gönderildi

Erciyes'in yaklaşık 2 bin 300 rakımında kayak yapan Gubskıı, iniş sırasında dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Erciyes A.Ş. pist görevlileri sevk edildi.

Kayseride hayatını kaybeden Rus turistin cenazesi ülkesine gönderildi

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gubskıı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Rus turist, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gubskıı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderildi. 

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Kayseride hayatını kaybeden Rus turistin cenazesi ülkesine gönderildi

Kayseride hayatını kaybeden Rus turistin cenazesi ülkesine gönderildi

 

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#Kayseri#Erciyes#Kayak

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