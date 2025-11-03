×
Kayseri'de haklarında toplam 176 yıl hapis bulunan 77 hükümlü yakalandı

#Kayseri Operasyonu#Hapis Cezası#Asayiş Şube Müdürlüğü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 09:22

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda haklarında toplam 176 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 hükümlü yakalandı.

Kayseri'de, son 1 haftada çeşitli suçlardan haklarında toplam 176 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 kişi yakalandı.

TOPLAMDA 176 YILI AŞKIN HAPİS CEZASI BULUNUYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında toplam 176 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 kişi yakalandı.

RUHSATSIZ TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve 1 adet de ruhsatsız tabanca ile 152 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 67’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

