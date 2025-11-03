Kayseri'de haklarında toplam 176 yıl hapis bulunan 77 hükümlü yakalandı

Haberin Devamı

Kayseri'de, son 1 haftada çeşitli suçlardan haklarında toplam 176 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 kişi yakalandı.

TOPLAMDA 176 YILI AŞKIN HAPİS CEZASI BULUNUYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında toplam 176 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 kişi yakalandı.

RUHSATSIZ TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve 1 adet de ruhsatsız tabanca ile 152 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 67’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.