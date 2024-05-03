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Kayseri'de haciz işlemine giden avukata dehşeti yaşatmıştı! Fabrika sahibine 6 yıl hapis istemi

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#KAYSERİ#Avukat#Polis
Kayseride haciz işlemine giden avukata dehşeti yaşatmıştı Fabrika sahibine 6 yıl hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 11:23

Kayseri'de, avukat Coşkun Özbek'i (29), haciz işlemine gittiği fabrikada darbedip, yanında gelen avukat Kübra Kürkçü'ye de (28) hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan fabrika sahibi Serpil Y. (51) hakkında toplam 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, meslektaşı Kübra Kürkçü ile geçen yıl 24 Ağustos'ta, haciz işlemleri için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya gitti. Daha önce geçirdiği kaza nedeniyle ayağına dikiş atılan Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi Serpil Y.'nin saldırısına uğradı. Serpil Y., saldırı sırasında, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni" dedi. Avukat Coşkun Özbek ise görüntüleri kaydeden meslektaşına, "Polisi arar mısın?" dedi. Bu sırada Serpil Y.'ye yanındaki kızı engel olmaya çalıştı.

Olay sonrası avukat Coşkun Özbek ve meslektaşı Kübra Kürkçü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Serpil Y., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı şartıyla, adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık Serpil Y. hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, 'Hakaret'ten de 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ifadesine de yer verilen fabrika sahibi sanık Serpil Y.'nin, "Koltuk değneği ile birkaç defa vurdum. İlaç kullanıyordum. O gün ilaçlarımı almadığımdan dolayı sinirle böyle bir şey yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından Serpil Y., ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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#KAYSERİ#Avukat#Polis

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