Kayseri'de göçmenlerin serbest bırakıldığı iddiasına Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

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İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığından sosyal medyaya yansıyan görüntüler için açıklama geldi. Açıklamada söz konusu kişilerin uluslararası koruma kapsamında olmaları nedeniyle kayıt illerine yönlendirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kayseri’de 11.12.2022 tarihinde sosyal medyaya yansıyan ve yabancıların serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



Söz konusu şahısların büyük çoğunluğu Afganistan uyruklu Türk soylu (Türkmen ve Özbek kökenli) yabancılardan oluşan uluslararası koruma kapsamında olmaları sebebiyle kayıt illerine yönlendirilen yabancılardan oluşmaktadır.



Küçük bir bölümü ise İstanbul Tuzla ve Binkılıç Geri Gönderme Merkezlerinde uzun süredir idari gözetim altında bulunduktan sonra kapasite yönetimi çerçevesinde belirli bir adres gösterebilmeleri nedeniyle terke davet ve bildirim yükümlülüğü kapsamında sınır dışı süreçlerinin geri gönderme merkezi dışından takip edilmesine karar verilen düzensiz göçmenlerdir.



Bilindiği gibi idaremiz tarafından düzensiz göçmenler büyük ölçüde doğrudan geri gönderme merkezlerinden sınır dışı edilmekle birlikte, belirli bir adreste ikamet eden, kamu düzeni, güvenliği ve sağlığı açısından tehdit oluşturmayan yabancıların bildirim yükümlülüğü getirilerek ya da terke davet kapsamında sınır dışı süreçleri geri gönderme merkezleri dışından da neticelendirilmektedir.

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Söz konusu videodaki grubun çok küçük bir bölümü bu kapsamda belirli bir adres gösterebilmeleri nedeniyle bahse konu adreste ikamet ve bildirim yükümlülüğü zorunluluğu getirilmek suretiyle sınır dışı süreçlerinin geri gönderme merkezi dışından takip edilmesine karar verilen yabancılardır.

Nitekim; 2022 yılında ülkemizden sınır dışı edilen toplam 112.255 düzensiz göçmenin 4.194’ü terke davet ve 1.630’u bildirim yükümlülüğü kapsamında olmak üzere 5.824’ü geri gönderme merkezi dışında iş ve işlemleri neticelendirilerek sınır dışı edilmiştir.

Ülkemizin düzensiz göç ile mücadelesi aralıksız bir şekilde devam etmektedir. 2015 yılında 1.740 olan geri gönderme merkezi kapasitemiz tüm AB ülkelerinin kapasitelerini geride bırakarak 20.540’a yükseltilmiştir. İlave olarak; geri gönderme merkezi dışından da yabancıların sınır dışı edilme süreçlerini takip etmek üzere Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü emrinde Düzensiz Göçmen İzleme Daire Başkanlığı kurulmuş olup çalışmalarını etkin şekilde yürütmektedir.