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AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 01:53 | Son Güncelleme:

Kayseri'de gece vakti silah sesleri: 4 yaralı

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Kayseri'de gece vakti silah sesleri: 4 yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada, silahla vurulan 4 kişi yaralandı.

Eski Sanayi Mahallesi 3. Cadde'deki bir mobilya dükkanında 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesine giden yaralılar S.K, F.B, A.M. ve İ.M.A'nın durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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