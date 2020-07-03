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Yasin DALKILIÇ- Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 03.07.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

Kayseri'de fuhuş operasyonu: 3'ü kadın 8 gözaltı

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Kayseri'de fuhuş operasyonu: 3'ü kadın 8 gözaltı
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KAYSERİ'de, maddi durumu olmayan kadınları fuhuşa sürükledikleri iddia edilen 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler, 30 Haziran'da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, F.K., Ç.B. ve S.G.Ö. isimli kadınlar ile Ü.K., A.B., A.T. H.İ. ve M.A. gözaltına alındı. 8 kişinin fuhuşa aracılık edip yer ve imkan sağladıkları, sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayımladıkları ilanlarla maddi durumları iyi olmayan kadınları fuhuşa sürükledikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

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