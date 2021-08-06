Kayseri'de flaş havai fişek kararı! Yasaklandı

Valiliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde her türlü havai fişek kullanımının ikinci bir karar alınıncaya kadar sınırlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem başlatılacağı kaydedildi.

ANKARA'DA DA YASAKLANMIŞTI

Öte yandan, Ankara'da da havai fişek kullanımı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne(ABB) bağlı mesire alanlarında mangal ve ateş yakılması yasaklamıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasakları duyurarak, “Ankara'da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

ENEZ'DE İZİNSİZ HAVAİ FİŞEK ATANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ayrıca Edirne'nin Enez ilçesinde de Kaymakamlıktan izin almadan hava fişek ve benzeri patlayıcı maddeleri atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artması ve bazı tedbirsiz davranışlara bağlı olarak Türkiye genelinde pek çok orman yangınının çıktığı belirtildi.

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