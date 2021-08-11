Kayseri’de fildişi fosili ve fosil kalıntıları ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda S.A.’nın elinde bulunan hayvan fosillerini satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik takip yapan ekipler, Kocasinan ilçesinde S.A.’nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, fildişi fosili ve farklı ebatlarda fosil kalıntıları ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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