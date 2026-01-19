×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri’de FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#FETÖ#Eski Emniyet Müdürü
Kayseri’de FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 19:46

Kayseri’de hakkında ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü ve eski polis memuru yakalandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3’er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve görevinden ihraç edilmiş olan emniyet müdürü İ.B. (59) ile ihraç polis memuru E.D. (55) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 2 kişi cezaevine teslim edildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#FETÖ#Eski Emniyet Müdürü

BAKMADAN GEÇME!