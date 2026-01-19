Kayseri’de FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı

Güncelleme Tarihi:
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3’er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve görevinden ihraç edilmiş olan emniyet müdürü İ.B. (59) ile ihraç polis memuru E.D. (55) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan 2 kişi cezaevine teslim edildi.