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Kayseri’de FETÖ operasyonu! 7 gözaltı

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#Kayseri#FETÖ#FETÖ Operasyonu
Kayseri’de FETÖ operasyonu 7 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 21:10

Kayseri’de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 7 şahıs yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 3 ihraç polis memuru, 1 ihraç öğretmen, 2 eski polis kolej öğrencisi, 1 polis okulu öğrencisi olmak üzere toplamda 7 şahıs yakalandı.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye götürülen şahıslardan, 3’ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile 1 şahıs ise serbest bırakıldı.

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#Kayseri#FETÖ#FETÖ Operasyonu

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