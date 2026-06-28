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Kayseri’de feci kaza…. Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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#Kayseri Trafik Kazası#Otomobil Kazası#Ticari Araç Kazası
Kayseri’de feci kaza…. Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 05:31

 KAYSERİ’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada A.Ö. (21) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında Kayseri-Develi yolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 AEF 580 plakalı hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada A.Ö. hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. A.Ö.’nün cenazesi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Kayseri Trafik Kazası#Otomobil Kazası#Ticari Araç Kazası

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