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Kayseri'de feci kaza! Özel halk otobüsü anne ile 10 yaşındaki oğluna çarptı: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

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#Kayseri#Kocasinan#Trafik Kazası
Kayseride feci kaza Özel halk otobüsü anne ile 10 yaşındaki oğluna çarptı: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 10:43

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Abravcı (28) ile oğlu Selahattin Abravcı'ya (10) çarptı. Korkunç kazada anne Ebru Abravcı hayatını kaybetti, yaralanan oğlu ise yoğun bakım servinde tedavi altına alındı. Otobüs şoförü M.C.Y. ise gözaltına alındı.

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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. M.C.Y. idaresindeki özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Abavcı ile oğlu Selahattin’e çarptı. Anne ve oğlu, otobüsün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla otobüsün altından çıkarılan Ebru Abavcı ve oğlu, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ebru Abravcı, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Ebru Abravcı'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Selahattin Abravcı’nın ise yoğun bakım servisine alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü M.C.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Polisin, kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. 

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#Kayseri#Kocasinan#Trafik Kazası

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