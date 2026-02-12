×
Kayseri'de feci kaza! Öğrenci servisi, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

#Kayseri#Öğrenci Servisi#Trafik Kazası
Kayseri- Malatya kara yolunda öğrenci servisinin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Malatya yolunun 65'inci kilometresi Pınarbaşı ilçesine yakın Bahçecik bayırında meydana geldi. Sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, TIR'a arkadan çarptı. Kazada serviste bulunan öğrenci velisi Hasan K., hayatını kaybetti, sürücü ile 6 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bazı yolcuları kurtardı. 1'i ağır 7 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

