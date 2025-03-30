Kayseri'de feci kaza! Kamyona çarpan otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde meydana geldi. V.Ş. yönetimindeki 06 BKE 168 plakalı otomobil, bir marketin önünde park halinde olan 38 UA 378 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, otomobilde sıkışan V.Ş. ile eşi H.Ş.’nin çıkarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından otomobilden çıkarılan V.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı eşi H.Ş. ise sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.