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AA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Kayseri'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

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Kayseri'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Karadayı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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