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Kayseri'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

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#Trafik Kazası#Kayseri#Kaza
Kayseride feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 10:20

Kayseri'de otomobilin refüjdeki korkuluklara çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Burakhan İrten idaresindeki 38 AEK 457 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki korkuluklara çarptı. Kazada sürücü İrten ile yanındaki Saniye Can Çakı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseride feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Yaralılar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burakhan İrten ile Saniye Can Çakı’nın cansız bedeni ise otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Trafik Kazası#Kayseri#Kaza

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