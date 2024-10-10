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Kayseri’de feci kaza 1’i öğretmen 2 ölü

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#Kayseri#Kocasinan#Kayseri Şehir Hastanesi
Kayseri’de feci kaza 1’i öğretmen 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 07:00

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi’ndeki bir okulda öğretmenlik yapan O.M., C.Y., Ö.Ç. ve Hasan Kale, iddiaya göre, evlerine dönmek için durağa gitti.

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Bu sırada mahallede yaşayan Yahya Karaca, 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla dün 17.00 sıralarında durağa yanaşarak öğretmenleri aldı. Kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı taş yüklü kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon, pancar tarlasına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde öğretmenlerden Hasan Kale’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

5 yaralı ise ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yahya Karaca da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.   

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#Kayseri#Kocasinan#Kayseri Şehir Hastanesi

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