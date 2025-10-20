×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Kocasinan#Kaza
Kayseride feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 01:57

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi Kayseri- Sivas karayolu 22’nci kilometrede meydana geldi. Sivas’tan Kayseri istikametine seyir halinde olan Hüseyin Eğin yönetimindeki 66 AAY 161 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kayseride feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada, araçta bulunan Hatun Eğin hayatını kaybederken, sürücü Eğin ile kayınbiraderi O.Y. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıüzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sivas-Kayseri karayolunda ulaşımı kontrollü sağlarken, yaralılar da ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Hatun Eğin’in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Haberin Devamı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Kocasinan#Kaza

BAKMADAN GEÇME!