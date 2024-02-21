Kayseri'de fabrikada işçinin acı ölümü: Polis soruşturma başlattı

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Olay, dün gece saatlerinde OSB 42'nci Cadde'de bulunan ambalaj fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu işçi Nebil El Rahmun, fabrikada çalıştığı sırada kafası yük asansörüne sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri El Rahmun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nebil El Rahmun'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. El Rahmun'un cenazesinin Suriye'ye götürüleceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.