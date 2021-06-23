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Olcay DÜZGÜN- İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)-
Haber Giriş: 23.06.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Kayseri'de fabrikada gaz sızıntısı: 1 kişi öldü, 9 kişi hastaneye kaldırıldı

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Kayseri'de fabrikada gaz sızıntısı: 1 kişi öldü, 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de taşyünü fabrikasında gaz sızıntısı nedeniyle 1 kişi öldü, 9 kişi hastanede tedaviye alındı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'deki taşyünü fabrikasında yaşanan gaz sızıntısında 10 işçi zehirlendi. İhbar üzerine fabrikayı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince gazdan etkilenen Akif B. (33), Hüseyin Y., Mustafa A., Zekeriya G., Mehmet Y. ve Hasan Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Akif B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer işçilerin tedavisi sürüyor.

İşçilerin zehirlenmesine neden olan gazın tespiti için çalışma başlatıldı. 

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