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Kayseri'de fabrika yangını: Kontrol altına alındı

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#Yangın#Fabrika#Kayseri
Kayseride fabrika yangını: Kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 06:52

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altın alındı.

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Yangın, saat 05.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10'uncu Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Fabrika içerisinde bulunan ahşap eşyalarında alev alması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken çalışanlar tahliye edildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin, fabrikayı saran alevlere müdahalesi sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altın alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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#Yangın#Fabrika#Kayseri

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