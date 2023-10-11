Kayseri'de fabrika yangını: Kontrol altına alındı

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Yangın, saat 05.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10'uncu Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Fabrika içerisinde bulunan ahşap eşyalarında alev alması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken çalışanlar tahliye edildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin, fabrikayı saran alevlere müdahalesi sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altın alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.