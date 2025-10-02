×
Gündem Haberleri

Kayseri'de evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan karı-koca öldü

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 23:21

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Gülhanım ve Fahri Baktır çifti evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi üzerindeki bir bağ evi önünde meydana geldi. Cami çıkışı evlerinin önüne gelen Fahri ve Gülhanım Baktır çifti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralanan çifti gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

