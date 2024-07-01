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Kayseri'de evlenme vaadiyle tuzak

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Polis#Mahkeme
Kayseride evlenme vaadiyle tuzak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 09:31

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; evlenme vadiye kandırarak vatandaşı dolandıran N.K. (59) ile birlikte 39 suç kaydı bulunan F.O . (33) yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir vatandaşı evlenme vaadiyle kandırarak kendisine 30 bin TL değerinde altın, elbise aldırıp bin dolar nakit parasını alarak dolandırdığı belirlenen N.K. (59) yakalandı.

Ayrıca ekiplerce; 'Nitelikli Dolandırıcılık/Dolandırıcılık', 'Yankesicilik', 'Hırsızlık', 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Cinsel Taciz', 'Şantaj' ve 'Fuhşa Teşvik' suçlarından 39 suç kaydı bulunan F.O . (33) de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ederken İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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#Kayseri#Polis#Mahkeme

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