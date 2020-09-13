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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 13.09.2020 - 15:22 | Son Güncelleme:

Kayseri'de eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı

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Kayseri'de eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı
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Kayseri'de Ayşegül T. (37), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 10 yıllık eşi Okan T. (48) tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Genç kadın hastanede tedavi altına alınırken, Okan T. polise teslim oldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. Okan T. ile eşi Ayşegül T., yakınlarına ait olduğu iddia edilen tuhafiye dükkanında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Okan T. eşini boynundan bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ayşegül T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına Ayşegül T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra polise teslim olan Okan T. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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