Kayseri'de eşini 18 yerinden bıçaklayan sanığa indirimle 13 yıl 4 ay hapis

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Olay, geçen yıl 24 Aralık'ta, Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Fatma Çakır, yaklaşık 1 yıl önce evlendiği, boşanma aşamasındaki Ahmet Çakır ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Ahmet Çakır, Fatma Çakır'ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Fatma Çakır, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ahmet Çakır ise tutuklandı. Fatma Çakır, 10 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Çakır ile mağdur Fatma Çakır, hazır bulundu. Ahmet Çakır, önceki ifadelerini tekrar edip, kendisiyle evlenmeden önce eşinin evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığını öne sürerek, “Fatma, evlilik vaadi ile insanları dolandırıyordu. Birçok yaşlıyı bu şekilde dolandırmış. Bu kişilerden 2'sinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Fatma, 3- 4 gün yaşlı kişi ile imam nikahlı yaşıyor sonra onların ziynet eşyalarını alarak dolandırıyormuş. Bu olayda da beni dolandırdı. Olay günü 100 bin TL istedi, ben 5 bin TL verdim. Bu para da üzerinden çıktı, HTS kaydıma bakılsın. Eğer biri bile doğru ise en ağızir cezaya razıyım. Evlilik vaadiyle dolandırıldım. O yaralar boğuşma sırasında bıçağın ucunun çizmesiyle oluştu. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

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Şikayetinin devam ettiğini söyleyen Fatma Çakır ise "Montunu çıkardı, ‘Seni öldürmeye geldim’ dedi. Bıçaklamaya başladı. Etraftaki insanlar müdehale etmek istedi, onlara da bıçak savurdu. Bana iftira atıyor, şikayetim devam ediyor” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Çakır'ı 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza, 16 yıla indirildi. Sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.