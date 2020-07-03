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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 03.07.2020 - 12:02,Son Güncelleme:

Kayseri'de elektronik eşya hırsızlığına 2 gözaltı

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Kayseri'de elektronik eşya hırsızlığına 2 gözaltı
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KAYSERİ'de, iki ayrı iş yerinden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla S.K. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye ve Osmanlı mahallelerinde iki ayrı iş yerinden elektronik eşya çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin 2 ay önce cezaevinden tahliye olan S.K. ve C.Ö. olduğunu belirledi. 2 şüpheli kaldıkları eve düzenlenen baskında gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çalıntı 8 bilgisayar, 11 tablet, 1 şarj aleti ve 3 bin 750 TL değerindeki tütün mamulleri ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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