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Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan 2 pilot için askeri tören

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#Kayseri#Eğitim Uçağı#Şehit
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 09:27

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in naaşları, askeri tören sonrası İzmir'e uğurlandı.

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Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi evk edildi. Uçaktaki Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehit olduğu belirlendi. Diğer yandan uçağın düşme anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Düşen uçak ile ilgili soruşturma sürerken, şehitler için Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

İZMİR VE ESKİŞEHİR'DE CENAZE TÖRENİ

Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, STK temsilcileri ve TSK personeli katıldı. Saygı duruşu sonrası şehitlerin özgeçmişleri okundu. Dua sonrası naaşlar, askeri uçakla şehitlerin görev yaptığı İzmir'e uğurlandı. Yıldız'ın cenazesi, öğle vakti İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek. Özen'in cenazesi ise ikindi vakti Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Reşadiye Camisi'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek.

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#Kayseri#Eğitim Uçağı#Şehit

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