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Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 225 bin TL ceza

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#Kayseri Trafik Cezası#Alkollü Sürüş#Polis Kovalamacası
Kayseride dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 225 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 05:00

Kayseri'de polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan sürücünün, yapılan kontrollerde 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ‘dur ihtarına uymamak' ve ‘alkollü araç kullanmak' suçundan 225 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından durumunda şüphelenilen Y.D. yönetimindeki 38 APP 013 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulunuldu.

Ekiplerin ihtarına uymayan Y.D. kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Y.D. ekipler tarafından yakalanırken, yapılan kontrollerde sürücünün 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.D.'ye ‘alkollü araç kullanmak' ve ‘dur ihtarına uymamak' suçundan toplamda 225 bin TL idari para cezası kesildi.

Y.D.'nin ehliyetine yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı için 6 ay süreyle el konuldu.

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#Kayseri Trafik Cezası#Alkollü Sürüş#Polis Kovalamacası

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