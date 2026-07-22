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Kayseri'de düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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#Kayseri#Melikgazi#Düğün Konvoyu
Kayseride düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 21:33

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoydaki bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi. Düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan B.Y. yönetimindeki 34 HDY 652 plakalı Wolkswagen marka otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön yolcu kısmında giren bariyer tavandan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sultan Yazıcıoğlu'nun (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseride düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Yaralılardan 7 aylık bebek A.Y., N.Y. ve H.C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Sultan Yazıcıoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Melikgazi#Düğün Konvoyu

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