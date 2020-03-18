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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 12:03,Son Güncelleme:/

Kayseri'de diş hastanesinde randevu ile hasta kabulü durduruldu

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Kayseri'de diş hastanesinde randevu ile hasta kabulü durduruldu
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KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı koronavirüs tedbirleri doğrultusunda Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi' (MHRS) ile hasta kabulünün geçici süre ile durdurulduğunu açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi yeni önlemler alındığı belirtilerek, "Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde MHRS ile hasta kabulü geçici süre ile durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın acil olmayan durumlarda hastanemize başvurmaması gerekmektedir. Diş tedavilerinin çapraz enfeksiyon riski ve enfeksiyon yayılmasını hızlandırma tehlikesinin olduğu unutulmamalıdır. Olası koronavirüs vakalarında yapılacak diş tedavilerinin, kana virüs karışmasına neden olma ihtimalinin yüksek olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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