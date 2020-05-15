MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de dilencinin üzerinden 100 EURO çıktı
GeriGündem Kayseri'de dilencinin üzerinden 100 EURO çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

Kayseri'de dilencinin üzerinden 100 EURO çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de dilencinin üzerinden 100 EURO çıktı
Abone Olgoogle-news

KAYSERİ'de zabıtanın dilencilik yapanlara yönelik denetiminde bir dilencinin üzerinden 100 EURO çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde denetim gerçekleştirdi. İnsanların iyi niyetini suistimal ederek, dilencilik yaptığı tespit edilen ismi açıklanmayan kişinin üst araması gerçekleştirildi. Aramada dilencinin üzerinden 100 EURO ve 415 TL çıktı. Dilenci hakkında işlem yapılarak, üzerinde çıkan paraya Kabahatler Kanunu’nun 33'üncü maddesi kapsamında el konuldu.  

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle